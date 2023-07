WTF ! Puisque les conducteurs britanniques de Tesla ont le volant à gauche, la marque leur fournit un accessoire... étonnant

Si vous comptez louer une Tesla au Royaume-Uni ou si vous lisez Clubic depuis l'un de ces pays en étant nouveau propriétaire d'un véhicule de la marque, vous avez peut-être la chance de recevoir en surprise la dernière innovation de la firme. Et celle-ci ne concerne pas la carrosserie ou encore la motorisation des Tesla Model S et Model X. En effet, de nombreuses personnes ayant commandé, parfois depuis de (très) longs mois, l'un de ces deux modèles de Tesla, ont eu la (désagréable) surprise de voir leur futur véhicule leur filer entre les doigts. De fait, la firme américaine a tout simplement décidé d'arrêter de fournir des Tesla Model S et Model X au Royaume-Uni équipés de volants à droite. L'entreprise a donc annulé les commandes encore concernées par des véhicules ne répondant plus à ses objectifs.