La future voiture électrique de Xiaomi pourrait être autonome

La voiture autonome a été repérée par un blogueur du réseau social chinois Weibo, qui a photographié le véhicule et publié l'image. Dessus, on voit une voiture qui pourrait être une BYD Han sur laquelle est monté un laser de détection. Ce capteur, placé sur le toit, fournit une vision 3D à l'ordinateur de la voiture, qui peut ensuite traiter les données sur l'environnement et déplacer la voiture en toute sécurité.

En août 2021, Xiaomi avait déjà fait l'acquisition de l'entreprise de conduite autonome Deepmotion. Et ce n'était pas pour rien : le géant chinois de la tech a emmené son prototype pour un essai. Plus tôt dans le mois de juin, Xiaomi avait annoncé avoir obtenu un brevet pour « modes de conduite autonomes, installations, appareils électroniques et stockage de médias ».

Cet intitulé fait référence à la collecte d'images et à leur traitement par la caméra montée sur la voiture pour rendre possible la conduite autonome. À la suite de l'obtention de ce brevet, la direction de Xiaomi avait annoncé que la recherche et le développement avaient dépassé toutes ses attentes. Une annonce prometteuse pour la suite.