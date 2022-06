Quel constructeur automobile a les clients les plus satisfaits ? On connaît enfin la réponse !

En ce qui concerne les voitures elles-mêmes, le modèle qui donne le plus de satisfaction à ses propriétaires serait la Tesla Model 3, avec là encore une moyenne de 4,53/5. Le podium est complété par la Volvo XC40 (4,5/5) et la Ford Puma (4,43/5). À noter la présence, côté français, de la Peugeot 208 en 4e position (4,40/5) et de la Peugeot 3008 en septième place.