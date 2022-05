Regardez cette Tesla Model 3 rouler avec les pneus sans air Goodyear

Voilà quelques longues années maintenant que les manufacturiers évoquent la disponibilité, un jour, d'un pneu nouvelle génération, sans air. Des pneus composés simplement de trois éléments : la shearband (ceintures et bande de roulement), la structure de liaison (connecting web) et la jante. C'est la structure de liaison qui fait toute la différence, car c'est cette structure associée à la shearband qui supporte le poids du véhicule et donne au pneumatique toute sa souplesse.

Du côté de chez Goodyear, on indique que les pneus sans air ont déjà été testés sur plus de 120 000 kilomètres en Europe, la grande majorité des tests ayant été effectués avec une Tesla Model 3. Ce développement de pneumatiques dits « non-pneumatiques » chez Goodyear s'inscrit dans un objectif technologique qui vise à produire le premier pneu 100 % durable et sans entretien sur le marché d'ici 2030.