Tesla veut casser l'ennui pendant la recharge en projetant des films courts à ses clients

Le constructeur a en effet multiplié les fonctionnalités comme la présence de jeux vidéo ou l'accès à Netflix depuis le large écran des Tesla afin de faire passer le temps aux automobilistes bloqués plusieurs dizaines de minutes lors de la recharge de leur batterie.

Mais Tesla veut aller beaucoup plus loin et a déposé des plans pour la construction d'un parc de Superchargers à deux pas d'Hollywood, sur le Santa Monica Boulevard, l'une des plus célèbres artères de Los Angeles.

Cette aire de charge, qui comprend 29 Superchargers, serait adossée à un grand complexe incluant restaurant et bars, mais aussi deux écrans projetant des films pour permettre aux utilisateurs de se détendre le temps que leur Model 3 ou Model X fasse le plein.