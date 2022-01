Tesla lance des micros pour faire du karaoké en voiture... et ce n'est pas une blague

Après une ligne de vêtements et même un sifflet à 50 dollars , place au micro de karaoké. Un accessoire sobrement baptisé « TeslaMic », qui accompagne le déploiement d’une nouvelle mise à jour pour le Nouvel An chinois et qui ajoute la plateforme de karaoké locale Leishi KTV. De quoi fournir un répertoire de chansons plus étoffé pour la fonctionnalité « Caraoké », disponible depuis 2019. Ce nouvel accessoire s'appairera automatiquement avec les véhicules et offrira une petite gamme d’effets de sons pour modifier la voix des chanteurs et chanteuses en herbe. Les micros pourront néanmoins être utilisés en dehors des voitures Tesla et pourront se coupler à d’autres appareils.