Sony présente Mocopi, mais à quoi vont servir tous ces petits capteurs ?

Mocopi offre un premier niveau de prestations qui pourraient révolutionner le quotidien des vidéastes. Et ce, sans même évoquer les mondes virtuels.

Les 6 bracelets connectés en Bluetooth avec un smartphone (iPhone ou Xperia) suffisent à enregistrer des données de mouvements au format BVH. Ensuite, une application dédiée dispose d'une bibliothèque d'avatars (il est aussi possible d'en créer soi-même). Vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Ces avatars sont capables de s'animer en suivant « un algorithme propriétaire », explique Sony, et le résultat peut par la suite être exporté avec un fond neutre.

« Normalement, la production vidéo qui fait appel à la capture de mouvement demande beaucoup d'équipements et des experts en la matière. Avec notre produit, les VTubers [youtubeurs virtuels, ndlr] et les professionnels de la vidéo vont voir leurs contraintes de matériel et de temps drastiquement réduites », s'enthousiasme la multinationale japonaise. Ces propos restent bien sûr à nuancer, mais l'outil pourrait effectivement dépanner certaines productions peu équipées pour des tâches ponctuelles.

Annoncé au prix d'environ 49 500 yens (environ 350 euros), Mocopi devrait être lancé fin janvier 2023 au Japon. Pour l'heure, nous ne savons pas si une commercialisation en Europe est au programme.