La PS5 se vend moins vite que la PS4, et Sony perd des abonnés PS Plus : petite forme pour PlayStation

La donnée la plus inquiétante de ce bilan concerne peut-être le nombre d'abonnés au service PlayStation Plus. Il est en effet passé de 47,2 millions à 45,4 millions en un an, alors même que Sony a tenté de donner un coup de fouet à son offre en lançant un nouveau PS Plus divisé en trois formules : Essentiel, Extra et Premium. Cet abonnement était censé concurrencer le Game Pass de Xbox, mais il a encore du mal à convaincre.

Néanmoins, si l'écosystème PlayStation ne se montre pas aussi dominant que par le passé, il génère toujours des revenus extrêmement élevés. En hausse de plus de 500 millions d'euros entre le Q3 2021 et le Q3 2022, ils atteignent 4,93 milliards d'euros. Le bénéfice avant intérêts et impôts est quant à lui en légère baisse, reculant à 280 millions d'euros sur le trimestre.

L'année fiscale de Sony s'achève au 31 mars 2022. La multinationale prévoit une hausse des revenus sur l'ensemble de l'exercice grâce à l'évolution des taux de change et la hausse de prix de la PS5, qui feront plus que compenser la baisse des ventes de jeux third-party anticipée.