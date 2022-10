Il n'y a pas que la PS5 dans la vie : Sony part à l'assaut du PC et du mobile

Afin de se diversifier et de sortir du modèle des grandes aventures solo (The Last of Us, God of War, Horizon, Uncharted, Spiderman…) qui a fait sa réputation, mais dans lequel il s'est enfermé, Sony a lancé une politique d'acquisitions. Le rachat de Bungie pour 3,6 milliards de dollars ne lui permet pas seulement de mettre la main sur la licence Destiny, mais aussi sur une expertise du jeu service.

En 2021, Sony s'offrait le studio Nixxes Software, spécialisé dans les portages PC. Il y a quelques semaines, c'est le développeur de jeux mobiles Savage Game Studios qui tombait dans l'escarcelle du groupe japonais. Si bien que les PlayStation Studios sont désormais au nombre de 19, et cela ne devrait pas s'arrêter là, estime Serkan Toto, fondateur du cabinet de conseil Kantan Games.

Pour encore étendre son univers, Sony peut aussi compter sur sa branche audiovisuelle. Après le film Uncharted sorti en salles, une série The Last of Us est attendue sur HBO Max en 2023