Sony s'offre le studio Nixxes Software, spécialisé dans les portages

C'est ce studio qui s'est par exemple chargé des versions PC / PS3 de Tomb Raider Underworld il y a des années de cela. Il a aussi œuvré sur Deus Ex: Human Revolution et Hitman: Absolution dans leurs versions Windows. Plus récemment, la société s'est occupée de Rise of the Tomb Raider puis de Shadow of the Tomb Raider toujours sur PC.