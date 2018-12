Samsung annonce un partenariat avec Supreme (sauf qu'il s'agissait d'un faussaire de la marque)

Samsung fait affaire avec un faussaire

Le constructeur s'explique en mettant en avant la législation chinoise

Source : Hype Beast

Samsung a annoncé son nouveau Galaxy A8s lors d'une conférence de presse en Chine, un smartphone proposant un nouveau design d'écran avec une mini encoche circulaire.La période de l'année, peu propice à de grandes annonces dans la téléphonie, a poussé Samsung à vouloir marquer le coup en annonçant unmajeur avec la marque de vêtementset d'accessoires de mode Supreme.Mais le constructeur s'est trompé de marque et a conclu un deal avecItalia, une marque dereprenant les modèles établis par l'entreprise new-yorkaise. Le faussaire opère en toute légalité en Italie, puisque Supreme US n'a jamais déposé sa marque dans le pays. Supreme US avait d'ailleurs perdu son procès contre la marque de contrefaçon devant la justice italienne.C'est probablement ce flou juridique qui a trompé Samsung durant les négociations de cet accord. Cette histoire est quand même embarrassante pour le fabriquant, qui tente de se justifier par la voix de son directeur marketing en Chine, Leo Lau. Il explique sur Weibo que le constructeur coréen avait bien noué un partenariat avec Supreme Italia, car la marque deaméricaine n'avait pas le droit de vendre ses produits en Chine, contrairement à son copieur.Supreme US, lui, indique dans une communiqué n'avoir aucun projet en cours avec Samsung. «», conclut sèchement la marque. Ce partenariat restera vraisemblablement réservé à la Chine, et Samsung ne devrait plus communiquer davantage sur le sujet.