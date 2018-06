Bon Plan : le Samsung Galaxy S8 64 Go reconditionné à 431 euros

Grand format et efficacité

La gamme Galaxy S sous les feux de la rampe

Modifié le 15/06/2018 à 18h39

Sorti en mars de l'année passée, le Samsung Galaxy S8 est un smartphone qui n'a pas à rougir de ses performances malgré la sortie de son successeur, le Galaxy S9. Avec son écran S-AMOLED offrant une définition de 1440 par 2960 pixels, son SoC Exynos 8895 à 2,3GHz et ses 4 Go de RAM, il peut déployer toute la puissance nécessaire pour assumer sans faiblir la charge de travail que vous lui infligerez. Pour en savoir plus sur les mobiles reconditionnés, vous pouvez toujours aller consulter le guide que nous vous avons rédigé il y a peu En allant chez reBuy, vous pourrez découvrir ce mobile reconditionné en bon état à 431 euros. Comme tous les produits proposés par la plateforme, ce mobile a été remis en état par reBuy et bénéficie d'une garantie de 36 mois. Le site garanti d'ailleurs que le téléphone n'est pas simlocké, et que la batterie est à son plein potentiel.Si jamais le Galaxy S8 ne vous convient pas, sachez aussi que reBuy propose des offres sur d'autres modèles de la gamme. Vous pourrez par exemple découvrir le modèle précédent, le Galaxy S7 Edge 32 Go à 307 euros en très bon état.Le Galaxy S9 DuoS 64 Go est aussi de la partie, en état comme neuf, pour un tarif de 580 euros. Ce mobile grand format dispose d'un écran de 5,8 pouces d'une définition de 2960 par 1440 pixels, et embarque une puce Exynos 9810 à 2,7GHZ, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ce qui en fait un terminal très puissant. Ce modèle dispose en outre d'un port double SIM, ce qui est toujours bon à prendre.