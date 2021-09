Samsung veut copier/coller le cerveau humain sur un réseau de puces 3D

Néanmoins, et comme le relève Engadget, la technologie nécessaire pour imiter le cerveau humain reste loin d'être opérationnelle. En effet un cerveau humain compte plus de 100 milliards de neurones, et 1 000 fois plus de liens synaptiques, ce qui reviendrait à utiliser une puce « neuromorphique » à environ 100 000 milliards d'unités de mémoire…