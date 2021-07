Une IA appréhende les politiciens qui passent trop de temps sur leur smartphone durant les sessions au parlement

Sur le site éponyme, Dries Depoorter se définit en tant « qu’artiste belge qui aborde des thèmes tels que la vie privée, l'intelligence artificielle, la surveillance et les médias sociaux ». Selon lui, son logiciel codé en Python utilise l’apprentissage automatique et la reconnaissance faciale pour caractériser l’utilisation d’un smartphone et identifier le fautif. Il sert dans un cadre bien précis, celui du Parlement flamand.