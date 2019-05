Qualcomm, condamné pour abus de position dominante, doit renégocier ses accords de licence

Qualcomm épinglé pour le prix élevé de ses licences



Le fournisseur devra revoir ses accords et dissocier ses différentes activités



Sia pu éviter un long et pénible procès avec Apple , il n'a pu éviter celui qui l'opposait à la Federal Trade Comission (FTC).L'agence indépendante reprochait à l'entreprise ses pratiques commerciales et avait déposé unedès le mois de janvier 2017. En cause, les licences accordées par Qualcomm sur ses technologies réseau à des tarifs jugés déraisonnables par la FTC.Cette dernière estime que les brevets détenus par Qualcomm sont « essentiels ». Ils portent sur des technologies incontournables pour relier un appareil mobile à un réseau de télécommunications et devraient être proposésà l'ensemble de l'industrie.Durant des années, Qualcomm a exigé unsur le prix de vente de chaque smartphone et non pas seulement sur les technologies lui appartenant. Cette pratique lui a permis d'engranger des milliards de dollars de la part de l'ensemble des constructeurs de smartphones dans le monde.La juge Lucy Koh a tranché et s'est rangé du côté de l'accusation. «», déclare-t-elle dans le compte-rendu de sa décision.Elle ordonne à Qualcomm deavec ses nombreux partenaires sur une base FRAND, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.La fourniture de puces modem devra également être distincte de tout contrat de licence, ce qui empêche le fournisseur de refuser la vente de puces à un constructeur qui ne souhaite pas signer d'accord.Évidemment,de cette décision qui menace son modèle économique. «», a déclaré Don Rosenberg, Directeur juridique de l'entreprise californienne, dans un communiqué.