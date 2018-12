Un SoC Snapdragon 8180 pour PC en fuite

Le SnapDragon 8180 serait en réalité le SnapDragon 1000

On le sait, les SoC () dédiés au marché du PC ont encore bien du mal à proposer des performances à la hauteur Des errances qui ne découragent nullement. Si leest attendu our la fin d'année, l'entreprise semble avancer à grands pas sur son successeur : le. Un SoC qui, semble-t-il, s'est prêté au jeu du benchmark, sous un autre patronyme néanmoins :Sur Geekbench, un certain "Qualcomm MTP" (nom de référence des prototypes de la marque) portant la mention "SC8180" a été repéré. Selon Génération-NT , cette mention n'est autre que la nouvelle nomenclature qu'adopteront les SoC de Qualcomm dans les prochains mois.Pour les observateurs il ne fait aucun doute que le SnapDragon 8180 est en réalité le SnapDragon 1000 que Qualcomm tease depuis plusieurs mois.Si, pour l'heure, les informations à son sujet restent minces, Geekbench croit savoir qu'il s'agira d'un processeur 8 coeurs ARM Cortex-A75 ou A76, prétendument cadencés à 1,96Ghz.Côté performances, Geekbench lui a attribué un total de 1392 points en test single core, et 4286 points en multicore. Des chiffres qui sont pourtant difficiles à interpréter, n'ayant pas plus de détails sur la machine ayant servi aux tests.Il faudra se montrer patients et attendre le début d'année prochaine pour en apprendre plus sur ce SoC qui, on l'espère, saura rendre intéressants les ordinateurs portables adoptant cette technologie.