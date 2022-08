Qualcomm : l'Union européenne décide de laisser filer l'amende de 997 millions d'euros

Le bras de fer imposé par le commissariat européen à la concurrence aux multinationales américaines depuis quelques années ne semble donc pas porter tous les fruits espérés. Car si ce n'est pas la première fois que des amendes chiffrées en centaines de millions, voire en milliards d'euros, leur sont imposées, il ne s'agit pas non plus de leur première victoire en justice. Ainsi, Intel avait reçu en 2009 une amende s'élevant à plus d'un milliard d'euros pour des faits similaires. Treize années de bataille judiciaire plus tard, l'amende a non seulement été annulée par la justice, mais l'entreprise demande désormais 600 millions d'euros de dédommagement à l'UE. Un coup de pression qui a peut-être pu jouer dans la décision de cette dernière de ne pas faire appel contre Qualcomm.

Il reste donc à savoir quel signal cette nouvelle décision défavorable pour l'UE enverra aux grandes entreprises. Nul doute que Google, qui conteste une amende de plus de 4 milliards d'euros, a suivi ce dossier avec intérêt…