GeForce Now ajoute des démo instantanées à son service

Le dernier jeu The Legend of Zelda sorti sur Nintendo Switch est Skyward Sword HD, une version améliorée graphiquement du titre paru sur Wii il y a quelques années. L'occasion de découvrir une aventure onirique qui se partage entre le ciel et la terre, où l'on incarne Link. Ce titre est en ce moment à seulement 34,99€ sur Cdiscount.