Les écouteurs sans fil Nothing Ear (1) sont à 79,99€ au lieu de 99,99€ sur Amazon

Les Nothing Ear (1) sont des écouteurs pourvus de tiges qui servent à les contrôler tactilement. Il suffit de les balayer verticalement pour contrôler le son, et c'est un vrai plaisir de les voir réagir au quart de tour. D'autres options sont disponibles, pour la lecture, passer les chansons, etc. Ils détectent même lorsque vous les porter/enlever afin de mettre pause en temps voulu.

Ils sont fournis avec un boitier de charge qui offre entre 4 et 5 charges complètes. Sachant qu'avec les écouteurs allumés, vous en avez pour 4h d'autonomie en allumant l'ANC, et 5h30 sans.

La réduction de bruit active s'enclenche depuis l'app compagnon sur le smartphone. Celle-ci permet également de régler l'égaliseur ou encore de consulter le niveau de batterie des écouteurs.

Au global, le son est plutôt bon sur ces écouteurs qui affichent en plus un look original. Entièrement transparents, on peut voir les composants à travers, chose qu'on n'avait encore jamais vu ailleurs.