Comment Nintendo a réutilisé les Mii de la Wii U et de la 3DS pour créer les PNJ de Breath of the Wild

Les développeurs de jeux vidéo le savent, il peut être compliqué de créer des personnages non-joueurs originaux qui ne se ressemblent pas tous, surtout quand le monde du jeu est peuplé. Il semble que pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild, premier grand succès de la Switch, Nintendo se soit aidé des Mii, ces avatars personnels bien connus des consoles Wii U et 3DS.