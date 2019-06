Le premier Microsoft Store européen ouvrira cet été

Plus de 2 000 m² à la gloire de Microsoft

Source : Microsoft

Ainsi, c'est directement via son blog officiel que la firme de Redmond a annoncé que le premierphysique européen ouvrira ses portes leet plus précisément à Oxford Circus, soit à quelques pas de l'Apple Store. La firme possède déjà des magasins aux quatre coins du globe comme à Sydney, New-York ou encore au Canada et à Porto Rico.Ce nouvel édifice s'étendra. Les visiteurs y trouveront tous les produits de Microsoft avec les gammeset, bien évidemment, les ordinateurs. La marque ne se contentera pas uniquement de vendre puisqu'elle dispensera aussi des formations permettant de suivre gratuitement des cours de programmation, par exemple.De nombreuses zones avec des écrans permettront de tester les articles fabriqués par Microsoft etsera aussi sur place.Bref, la firme américaine va s'implanter encore un peu plus au Royaume-Uni en plus de ses trois studios de jeux vidéo ou encore de son centre de développement de l'IA Microsoft Research Lab, installé à Cambridge.