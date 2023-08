La boulette : l'IA de Microsoft recommande la Banque alimentaire d'Ottawa comme attraction touristique

Nous n'en parlons plus beaucoup, mais MSN est un site d'actualité toujours actif sur lequel on retrouve des contenus agrégés ainsi que des publications de Microsoft issues de Microsoft Start. Récemment, le portail a hébergé un article sur les attractions touristiques à ne pas manquer du côté d'Ottawa au Canada.

On y trouvait plusieurs suggestions, dont un monument aux morts, un match de hockey,

The Winterlude Festival et…

la Banque alimentaire. Dédiée aux personnes ayant des difficultés à se nourrir, la structure s'est retrouvée mêlée à un article consacré au tourisme. S'il a depuis été supprimé, l'article a choqué beaucoup de monde, notamment en raison de la description associée :

« Les gens qui viennent chez nous ont des emplois et des familles avec des besoins à combler ainsi que des factures à payer. La vie est assez difficile. Pensez à y aller le ventre vide. »

L'article est toujours visible sur Imgur, mais Microsoft s'est empressé de le retirer du site et de lancer une enquête interne pour découvrir comment cette publication a pu passer à travers les mailles du filet. Samantha Koziara, responsable de la communication de la Banque alimentaire, a dit n'avoir jamais vu ça et souligne l'importance des rédacteurs humains face à l'IA.

De son côté, Microsoft, par la voix de Jeff Jones, a indiqué que cet article n'a pas été publié par une IA non supervisée, mais après l'utilisation d'une combinaison de « techniques algorithmiques et d'examens humains ». Autrement dit, l'entreprise préfère mettre en avant l'erreur humaine, soulignant que l'article et son contenu auraient dû être examinés plus attentivement.