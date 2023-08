Comment Microsoft va rendre Teams moins pénible au quotidien

Dorénavant, les responsables seront en mesure d'informer de manière sélective les membres de leur équipe concernés par les plages de travail attribuées et/ou les plages de travail ouvertes. Cela permettra notamment de garantir aux managers que les notifications ne seront envoyées qu'aux employés concernés, et non à l'ensemble du personnel. De plus, les notifications fourniront davantage d'informations, comme la date, l'heure et le lieu. Pratique pour mieux comprendre en un seul coup d'œil de quoi il retourne.