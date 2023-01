WTF ?! Un jeu à 2 000 euros sur le Xbox Store ? Non, vous ne rêvez pas !

Disponible sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One, et développé par Marcin Szelc, Ball Race 2: Ramp est un jeu (moche, on ne va pas se mentir) dont le but est très simple : conduire un ballon jusqu'à la ligne d'arrivée dans des niveaux constitués de divers obstacles et plateformes.

Ce prix exorbitant a d'abord été repéré sur Reddit par l'entremise de MelonButterG. Bien entendu, il s'agit très certainement d'une erreur. Le prix de 20 dollars (bien plus réaliste, mais tout de même élevé pour un tel jeu) a en effet été rédigé sur la version américaine du Xbox Store avec une virgule au lieu d'un point, d'où le tarif enregistré à 2 000 dollars et retranscrit tel quel en euros.

Certains utilisateurs ont rebondi sur le post original en se moquant de la pratique autour des éditions collector pour en avoir pour son argent, ou du fait d'attendre que le jeu soit soldé pour faire de belles économies. L'erreur a ensuite été relevée à maintes reprises, mais le prix sur le Xbox Store demeure inchangé à l'heure où nous écrivons ces lignes. Nul doute cependant qu'il sera rapidement corrigé. S'il est encore tôt aux États-Unis, il ne faudra pas bien longtemps pour qu'un employé relève la boulette à 2 000 dollars.