Microsoft travaille bien sur un dongle HDMI dopé au Game Pass (mais n'est pas encore prêt à le commercialiser)

Microsoft n’a jamais caché son objectif de rendre le jeu vidéo plus accessible, et notamment moins inféodé à des appareils coûteux. En témoigne le Xbox Cloud qui, grâce à l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, permet de profiter d’un énorme catalogue de titres jouables sur PC, Mac, smartphones et même consoles (sans installation) grâce à la puissance de son infrastructure Azure.

Après avoir déniché des mentions concrètes du Xbox Keystone dans le code du Xbox OS, Windows Central a obtenu le commentaire suivant de la part de Microsoft. « Notre mission est de permettre à toutes et tous de jouer aux jeux qu’ils souhaitent, sur les appareils qu’ils souhaitent et depuis n’importe où, pose le porte-parole de l’entreprise. Comme annoncé l’an dernier, nous travaillons sur un appareil de streaming, nom de code Keystone, qui peut être connecté à n’importe quel télévision ou moniteur sans recourir à une console ».

Malgré le faisceau d’indices qui pourrait laisser imaginer une sortie prochaine, Windows Central ne croit pas à une officialisation de l’appareil au cours de la conférence Xbox et Bethesda prévue le 12 juin prochain en marge du Summer Game Fest.