Shadow repense son offre de cloud gaming et annonce un drive freemium

La première chose à retenir, c’est que l’offre actuelle de Shadow ne change pas. Pour 29,99 euros par mois, on accèdera à un PC dans le nuage, équipé de Windows 10 et qui dispose d’une configuration suffisamment musclée pour tous les usages, y compris pour du jeu en Full HD.

Pour rappel, on parle d’une configuration à base de GTX 1080, d’un processeur 4 cœurs, de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage en SSD.

La nouveauté, c’est qu’un nouvel abonnement « Power Upgrade » viendra se greffer en option à cette offre unique. Pour 14,99 euros supplémentaires (soit un total de 44,98 euros), nous pourrons accéder à une machine bien plus puissante, équipée comme suit :