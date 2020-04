Microsoft publie une offre d'emploi qui en dit long sur l'avenir de Windows 10

Microsoft est à la recherche d'un nouveau « Responsable Développement Logiciel » pour son campus de Redmond. Si cette information peut paraître banale de prime abord, elle apporte néanmoins des informations sur les futures améliorations de Windows 10 , en particulier concernant les systèmes d'indexation et de notification.

Recherche plus efficace

En se penchant de plus près sur les missions associées à ce poste, on peut en tirer quelques enseignements précieux. Car le futur heureux élu travaillera notamment sur « les prochaines évolutions majeures de Windows 10 et Windows 10X ». Pour rappel, le deuxième terme fait référence à la nouvelle version de l'OS de Microsoft, particulièrement pensée pour les dispositifs à deux écrans. Alors, à quelles améliorations peut-on s'attendre ?

Premièrement, l'annonce fixe l'objectif suivant à l'équipe de développement : « Amélioration des performances de Windows Indexer, pour permettre aux utilisateurs de trouver rapidement leurs fichiers et leurs informations ». Comme son nom l'indique, ce processus est responsable de l'indexation des contenus sous Windows et alimente la recherche de l'OS, ainsi que l'explorateur de fichiers. Et plusieurs utilisateurs ont souligné qu'il pouvait entraîner des ralentissements sur leur machine. Microsoft chercherait donc à en améliorer les performances.