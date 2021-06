L'application Xbox a désormais ses propres stories

Il y a néanmoins une subtilité. Même si le compte Twitter officiel de Xbox justifie la présence de stories par le fait que « tout le monde mérite de voir ce no-scope », il oublie de dire qu’elles sont réservées aux marques. Ou plus particulièrement aux éditeurs et développeurs des jeux listés sur le Xbox Store.

Moins intrusives qu’on pourrait l’imaginer, les stories s’intègrent en bas de l’écran principal de l’application. Sur une ligne intitulée « Publications officielles à partir de jeux », on découvre des communications officielles de Xbox, Rocket League, Halo ou encore Gears of War. Une façon simple pour les studios de faire parler de leurs nouveautés, et raviver — pourquoi pas — la flamme chez certaines et certains joueurs.

Notez que ces stories sont bien évidemment basées sur vos goûts. En fonction des jeux associés à votre compte, et à ceux qui vous occupent le plus de temps, vous serez confrontés à des publications liées, sinon proches.

Pour l’heure, Microsoft n’a pas communiqué sur une éventuelle ouverture de la publication de stories aux joueurs Xbox. Mais quand on sait la galère de simplement récupérer des captures d’écran sur une console Xbox, on se dit que ce n’est peut-être pas pour tout de suite.