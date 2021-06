Les joueurs Xbox One pourront jouer aux exclus Xbox Series grâce à xCloud

Xbox a fait savoir que tous ses jeux maison durant deux ans sortiront à la fois sur One et Series. Mais ensuite, les Xbox One vont être privées de nouveaux jeux, comme le très attendu Starfield. C'est d'ailleurs déjà le cas chez certains éditeurs tiers, puisque The Medium, présent dans le Game Pass, n'est accessible qu'aux joueurs Xbox Series. Le titre deviendrait alors jouable sur One.

Les utilisateurs disposant d'une solide connexion Internet pourront également profiter de la qualité et des performances de jeux optimisés Xbox Series X . Microsoft est sur le point de conclure la bascule de l'architecture de ses serveurs. Ils pourront également en profiter sur Xbox One, dans les limites de ce que peut supporter xCloud.

Pour jouer simplement au Game Pass sur téléviseur, Microsoft développerait également une clé HDMI similaire au Chromecast de Google.