Microsoft Teams : l'enregistrement automatique des réunions dès la prochaine mise à jour ?

Acteur majeur et historique dans le monde des enceintes HiFi, Klipsch s’est beaucoup diversifié ces dernières années. Enceintes connectées et Bluetooth, barres de son et casques démontrent cette volonté de décliner le son Klipsch un peu partout. C'est aussi le cas de votre ordinateur avec ce kit ProMedia 2.1 Bluetooth. Facile à mettre en place grâce aux câbles déjà attachés à chaque élément, il perpétue la légende Klipsch.