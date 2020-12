Eric Engstrom, créateur de DirectX, est décédé à 55 ans

L'histoire qui lie Engstrom à Microsoft n'a pas été des plus simples. En effet, la marque américaine n'était absolument pas emballée à l'idée de créer la plateforme DirectX. Pourtant, ce trio va se battre jusqu'au bout pour sa mise en service et le succès que nous lui connaissons maintenant. DirectX a fait de Windows la référence incontestée en matière de gaming sur ordinateur et débouchera même sur la création de la première Xbox.