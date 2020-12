Windows 10 : la fin de support de la version 1903, c'est aujourd'hui

Encore présente sur un peu plus de 20 % des machines sous Windows 10 en octobre dernier, la version 1903 de Windows 10 ne sera plus supportée par Microsoft à compter d'aujourd'hui.

Toutes les versions de Windows 10 sont concernées (Home, Pro, Education….). À noter que Microsoft avait accordé un délai supplémentaire de six mois à cause de la pandémie de COVID-19. De son côté, le système de mise à jour automatique de Microsoft se charge de forcer l'installation de la version 1909, et non pas de la toute dernière version en date (20H2).