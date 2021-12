Logitech G Pro : la souris gamer sans fil est presque à moitié prix !

La Logitech G Pro Wireless a l'avantage de pouvoir être complètement customisable. Déjà, vous pouvez passer par le logiciel dédié pour configurer les 8 boutons qui la composent. Ainsi vous aurez vos raccourcis préférés sous la main, pour plus de vivacité.

Vous pouvez régler la sensibilité entre 100 et 25 600 PPP, pour atteindre un niveau professionnel. D'ailleurs la latence est de seulement une milliseconde, ce qui est excellent pour une souris sans fil. Celle-ci se connecte d'ailleurs en sans-fil via le dongle qui est fourni. En plus elle ne pèse que 80 grammes, ce qui fait que vous la sentez à peine dans la main et surtout : vous pouvez la bouger très rapidement sur le tapis.

Et pour l'autonomie vous pouvez comptez sur 60h au moins de jeu. Le mieux est de l'utiliser sur un tapis avec rechargement par induction, afin de ne pas s'embêter à la brancher. Mais c'est un accessoire dont le prix reste élevé. Quoi qu'il en soit la G Pro Wireless de Logitech est une excellente souris, qui convient aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers.