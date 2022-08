Logitech dévoile son Chorus pour Meta Quest 2, mais qu'est-ce donc ?

L’immersion est un peu le maître mot dès lors que nous évoquons la réalité virtuelle. Et de toute évidence, avec Chorus, Logitech ne compte pas déroger à la règle. En effet, la marque promet que « vous entendrez tout, des plus grands moments aux plus petits détails », grâce à ses haut-parleurs spécialement conçus pour le Meta Quest 2.