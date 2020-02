Lenovo met à jour ses ThinkPad, qui proposeront les nouvelles puces Ryzen laptop d'AMD

© Lenovo via PCWorld

Intel vs AMD : pour ses prochains ThinkPad, Lenovo vise la parité

© Lenovo via PCWorld

© Lenovo via PCWorld

Des processeurs AMD Ryzen sur les trois séries d'appareils ThinkPad

© Lenovo via PCWorld

@n_legohlisse est chez @AMD à Austin pour découvrir en détails les nouveaux processeurs pour PC portables. On vous raconte tout ça très bientôt ! #hardware #ryzen pic.twitter.com/QxPwpAzrh9 — Clubic (@Clubic) February 20, 2020

Source : PCWorld

Les nouvelles puces AMD Ryzen 4000 pour laptop semblent suffisamment efficaces pour convaincre Lenovo de les proposer, sur ses appareils haut de gamme, aux côtés des derniers processeurs Intel de 10ème génération (Comet Lake) . Un choix qui a tout d'un indicateur de bonnes performances pour les nouveaux processeurs basse consommation d'AMD, qui profitent, pour rappel, de la gravure en 7 nm et de l'architecture Zen 2.Si Lenovo se montre encore assez discret quant à la nature exacte des puces de nouvelle génération qu'elle a choisi chez AMD, la marque chinoise miserait visiblement sur des processeurs AMD Ryzen 4000 « Pro ». Une possible variante AMD des puces vPro proposées par Intel. Pour le reste, Lenovo ne détaille aucune information particulière sur ces nouveaux processeurs. Rien d'étonnant à cela, il n'ont pas encore été présentés publiquement et dans le détail par AMD.Rappelons tout de même que les nouveaux ThinkPad devaient initialement être présentés par Lenovo à l'occasion du MWC, qui a été annulé. Ces nouvelles versions concernent les principales gammes de ThinkPad proposées par le constructeur, et dont les tarifs varieront du simple au double. Lenovo indique que l'ensemble de ces nouveaux modèles disposeront de la technologie Wi-Fi 6, tandis que le mode Privacy Alert (qui permet d'avertir l'utilisateur si un inconnu regarde l'écran, grâce à un capteur IR) sera proposé en option.Selon PCWorld, Lenovo proposera des processeurs AMD Ryzen sur la plupart de ses nouveaux ThinkPad. La chose devrait concerner en premier lieu la lignée « T » (T14, T14S et T15) qui disposeront en option d'écrans plus lumineux et arriveront sur le marché sur le second trimestre 2020 à des tarifs débutant à 849 dollars pour le T14, 1029 dollars pour le T14S, et 1079 dollars pour le T15.Même démarche pour la série des ThinkPad X13 et X13 Yoga, qui pourront embarquer tout deux une dalle 500 nits pour des tarifs débutant respectivement à 849 et 1 099 dollars ; mais aussi pour la gamme (plus abordable) des ThinkPad L, qui débuteront à partir de 649 dollars.Notez que Clubic a récemment pu découvrir en avant première les nouveaux processeurs à basse consommation d'AMD, suite à un événement organisé sur le Campus de la marque à Austin, au Texas. Nous serons autorisés à vous en parler courant mars.