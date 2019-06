L'affaire Huawei va très sérieusement impacter TSMC, le géant taïwanais des semi-conducteurs

Huawei et TSMC, pas intimement liés mais presque

Source : Les Echos

Dans ses déboires avecet lesne sera pas la seule firme à payer les pots cassés sur le plan financier. D'autres entreprises, qui gravitent autour de son écosystème, vont devoir passer à la caisse. C'est le cas de) qui pourraitpour ce seul second trimestre de l'année. Dur.Le groupe, qui fabrique plus de la moitié des semi-conducteurs de la planète, est un géant du secteur. À ce titre, on pourrait croire qu'il ne serait que légèrement inquiété par la crise que traverse, l'un de ses clients parmi tant d'autres (Intel, Qualcomm, AMD, Nvidia). En réalité, la société taïwanaise possède des liens importants avec la firme de Shenzhen.Plusieurs chiffres viennent dessiner les contours de l'impact que devrait avoir la crise sino-américaine sur TSMC. D'une part, 60% de ses revenus proviennent des États-Unis. Ensuite, et selon CLSA (une importante société de courtage asiatique),La collaboration avec Huawei (qui entend, elle, se poursuivre) correspond à. Si l'on ajoute à cela les puces fabriquées pour Qualcomm ou Intel, ensuite destinées à Huawei, on grimpe àdu fondateur. D'où le montant évoqué d'un milliard de dollars sur un trimestre, qui correspondrait tout de même à 3% du chiffre d'affaires de 2018 de la société. On a du mal à imaginer la firme de Hsinchu sauter de joie face à cette perspective., tout dernier processeur mobile de milieu de gamme d'architecture ARM de Huawei. Si les sanctions envers le géant chinois sont maintenues, la collaboration entre Huawei et TSMC battra de l'aile.