Coincée au Canada depuis 3 ans, la directrice financière de Huawei va enfin rentrer chez elle

Meng Wanzhou a en effet reconnu « avoir fait de fausses déclarations à une banque en 2013 (lors d'un rendez-vous à Hong Kong) sur la relation entre Huawei et une compagnie contrôlée par le groupe chinois, opérant en Iran et conduisant la banque en question à fournir des services qui violaient les sanctions américaines contre l'Iran », confirme le Wall Street Journal. La dirigeante a tout de même plaidé non coupable et n'a donc pas été condamnée.