Google lance une plateforme d'aide pour lutter contre les addictions

Source : The Verge

Les Etats-Unis sont touchés depuis plusieurs années par, qui tue des dizaines de milliers d'américains chaque année.est la nouvelle plateforme mise en ligne par Google pour aider ces consommateurs mais également toutes les personnes en situation d'addiction de tout genre aux Etats-Unis.Google propose ainsiet utilise les données fournies par le centre d'information publicpour proposer aux utilisateurs un centre d'écoute proche de chez eux, qu'ils soient dépendants à l'alcool, aux médicaments ou aux drogues dures.Le plan permet également de trouver desqui fournissent du Naloxone sans ordonnance. Ce médicament est utilisé pourGoogle espère par ce biaisqui utilisent le moteur de recherche pour diffuser deoffrant des solutions permettant de se désintoxiquer contre d'importantes sommes d'argent. Depuis 2017, l'entreprise détecte et supprime une partie de ces contenus mais elle souhaite aller plus loin en proposantLa plateforme proposera également des informations sur les différents traitements disponibles et, dont une employée actuelle de Google et un ancien membre de l'administration Obama.Fait suffisamment rare pour être signalé : Google intégrera le lien d'accès vers, traditionnellement vierge de toute information et plus encore de publicité vers d'autres de ses services.