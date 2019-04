Google évite son redressement fiscal de plus d'un milliard d'euros

La Cour administrative d'appel de Paris avait été saisi en juillet 2017

En appel, les juges ont rejeté l'idée selon laquelle Google France était dépendant de Google Ireland Limited

Plus d'un milliard d'euros, ou unauquel le géant échappe grâce à la Cour administrative d'appel de Paris. Elle a annulé, en appel, le redressement imputé àC'est Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics qui avait saisi la, cela intervenait au lendemain de l'annulation du redressement de Google par le tribunal administratif de Paris.Il était reproché à Google d', où il dispose d'avantages fiscaux, pour échapper aux impôts français.Si l'idée était émise par l'administration fiscale, la justice quant à elle aet a retenu que les salariés français ne pouvaient pas facturer de contrats au nom de la société irlandaise. Si tel avait été le cas, alors las'appliquait et cela engendrait une imposition des bénéfices en France.La justice a également estimé que lesn'étaient à la disposition que de la société française, pour sa seule activité.De cette façon, la Cour administrative d'appel de Paris a prouvé que GoogleLa Cour administrative d'appel de Paris a donc rejeté l'appel, par le biais de cinq arrêts et confirme donc la décision prise en juillet 2017. La cour permet ainsi à Google d'éviter l'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source et lui évite le redressement fiscal de 1,15 milliard d'euros.S'il avait fait appel en 2017,n'a pas encore commenté la décision de la justice.