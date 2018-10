Google Play vous proposera gratuitement les versions 4K de vos films en HD

La 4K au prix de la HD

Bientôt du nouveau pour les télés

C'est via le site Engadget que la nouvelle a été rendue publique.Si vous possédez des films HD compatibles avec la résolution 4K, Google vous offrira cette upgrade sans coût supplémentaire depuis l'application Google Play Films et séries (à condition de posséder la dernière mise à jour en date de l'app).Le géant américain ne vous obligera plus à débourser un supplément puisque les longs-métrages en qualité 4K seront au même prix que leur version HD. Avec cette décision, Google s'aligne enfin sur le modèle économique de la marque à la pomme. Cette dernière avait annoncé que tous les films HD précédemment achetés sur iTunes passeraient en 4K HDR, là aussi gratuitement.Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là puisque vous pourrez aussi visionner des films 4K en streaming depuis les téléviseurscompatibles, toujours via l'application Google Play Films et séries. Rappelons que ce n'était pas toujours le cas auparavant et qu'il fallait parfois se munir de Chromecast Ultra Pour terminer, Engadget précise également que la compatibilité des films Google en 4K avec lessera bientôt déployée, tout comme la fonction HDR qui arrivera prochainement pour les