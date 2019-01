Google : une boîte à outils pour éduquer les enfants à la sécurité sur Internet

Un kit complet pour apprendre à bien se servir d'Internet

Google oeuvre depuis quelques temps à protéger les enfants des dangers du web

a dévoilé un partenariat avec la National Parent Teacher Association, un organisme regroupant parents d'élèves et enseignants américains, afin de mieux éduquer les enfants à laet aux dangers que peut représenters'il est mal utilisé.Le géant de la recherche proposera prochainement une boîte à outils gratuite, avec un Google Pixelbook, l'ordinateur premium produit par l'entreprise, et des supports de présentations. Ces derniers couvriront des sujets aussi variés que le, les fraudes sur Internet, la gestion de laou encore les contenus offensants.Le kit comprendra également des posters et des bannières, en anglais et en espagnol pour informer sur les bonnes pratiques à avoir sur le web.Google va également subventionner à hauteur de 1 000$ chacune des associations de parents d'élèves locale. Un concours sera également organisé lors de la mise en place d'ateliers en ligne avec des lots à gagner par les enfants. Un jeu internet fera également parti des actions mises en oeuvre par le moteur de recherche, enseignant de manière ludique les rudiments de lasur Internet.Ce partenariat fait partie de la campagne Be Internet Awesome, lancée l'année dernière conjointement entre le moteur de recherche et la National Parent Teacher Association. Ce nouveau kit est exclusivement dédié aux associations et aux personnels enseignants et ne sera pas mis à la disposition du grand public. Seules les présentations en ligne seront accessibles sur une plateforme dédiée plus tard dans l'année pour tous les écoliers américains.