Google veut renforcer son écosystème hardware pour se rapprocher d'Apple

L'année dernière, nous vous posions la question suivante : l'écosystème de Google peut-il rivaliser avec celui d'Apple ? Avec, depuis, la commercialisation de la Pixel Watch, le retour de Google sur le marché des tablettes tactiles, matérialisé par la venue de la Pixel Tablet, et son entrée dans le secteur des smartphones pliants avec le Pixel Fold, la gamme Pixel a considérablement gagné en ampleur et en maturité au cours de l'année qui vient de s'écouler. Et visiblement, la firme de Mountain View a maintenant quelques idées derrière la tête pour proposer des passerelles entre ses appareils.