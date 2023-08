Google vous permettra bientôt de signer électroniquement vos documents

Voilà maintenant plus d'un an que la firme de Mountain View a manifesté pour la première fois son envie d'aider les entrepreneurs individuels et les petites entreprises en intégrant la possibilité de signer des documents électroniques dans Google Docs. Ce mercredi 9 août, le géant américain a annoncé le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité en version bêta ouverte auprès des abonnés individuels de Workspace et en version bêta pour les clients Google Workspace. Notez qu'aucune inscription supplémentaire n'est requise de votre part pour bénéficier de la fonctionnalité.