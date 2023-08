Google associe poèmes et IA dans son app Arts & Culture

La poésie n'est pas forcément donnée à tout le monde, qu'elle soit sous forme versifiée ou en prose. S'il était déjà possible de demander à ChatGPT de rédiger des poèmes « à la façon de » Baudelaire ou de Lamartine par exemple, Google va plus loin. Son modèle d'IA intégré à l'application Arts & Culture peut générer un poème en s'inspirant d'une peinture et créer une carte postale en associant les deux.