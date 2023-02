Il y a maintenant une vraie télécommande gratuite pour votre Xbox Series dans votre smartphone Android

De nos jours, et ce, depuis maintenant plusieurs années, les consoles de jeu ne sont plus des appareils destinés exclusivement au gaming. Avec la Xbox 360, puis quelques années plus tard avec la Xbox One, Microsoft, pourtant moqué au début, a assumé sa stratégie de vouloir faire de ses consoles de véritables plateformes pensées pour un usage multimédia. Les Xbox Series X sont, elles aussi, dans la parfaite continuité de cette philosophie.