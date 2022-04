Google Messages provoque une surchauffe et décharge rapidement les batteries, voici comment régler le problème

Après une plainte sur Reddit d'un utilisateur, le site 9to5Google est allé vérifier et, oui, l'application Google Messages rencontre bien un bug inquiétant. Comme sur d'autres applications, il est possible sur Messages de prendre une photo directement via l'application pour l'envoyer sur sa conversation. Cependant, après avoir pris et envoyé la photo, la caméra continue d'être utilisée par Messages en arrière-plan, entraînant de surcroît une grosse surchauffe des appareils et une consommation importante de la batterie.