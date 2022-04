Les bases militaires russes visibles en clair sur Google Map ; et ce n'est apparemment pas nouveau

En fait, le floutage ou la pixellisation des images d'installations militaires n'est pas si commun au sein de Google Maps, même à des endroits pouvant être de nature sensible. Une page Wikipédia recense les lieux floutés par l'entreprise dans le monde, par continent, et la liste est, de manière surprenante, très courte. Le floutage intervient généralement lorsqu'un site est extrêmement sensible et sécurisé (par exemple, l'île Longue en France, qui abrite les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins) ou lorsqu'un particulier en fait la demande pour ne pas apparaître sur les cartes.