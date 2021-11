Google présente Project Relate, une application pour aider les personnes ayant des troubles du langage

En 2019, Google a lancé le Project Euphonia. Le but était d'obtenir des échantillons de voix venant de personnes ayant des troubles du langage afin de pouvoir améliorer leurs produits, notamment leur assistant vocal. À l'aide de partenariats avec des associations dédiées à différentes maladies pouvant toucher le langage, l'entreprise avait pu travailler avec presque 1 000 personnes pour obtenir plus de 1 000 heures d'échantillons dans le but d'affiner sa technologie. Grâce à ces échantillons, il lui avait été possible en 2020 de construire de premiers modèles personnalisés pour un petit groupe de testeurs.