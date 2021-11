Après l'app qui compare vos selfies à des tableaux célèbres, voici celle qui compare vos animaux à des œuvres d'art

Votre matou n'a toujours pas quitté le canapé de la journée ? Motivez-le avec la nouvelle mise à jour 9.0.27 de Google Arts & Culture sur Android (il faut encore patienter pour un déploiement sur iOS ). L'application développée par la firme éponyme vous propose désormais une option « Pet Portrait » lorsque vous souhaitez prendre une photo.

« Parcourez les œuvres d'art et découvrez celles qui ressemblent le plus à votre animal de compagnie. Cette nouvelle fonctionnalité expérimentale utilise la technologie de vision par ordinateur pour comparer la photo de votre animal avec des milliers d'œuvres d'art historiques », explique ainsi Google. Les photographies anciennes, sculptures et autres aquarelles ne se limitent pas pour autant aux classiques chiens et chats. Testez donc sur l'âne du voisin ou le chamois rencontré en randonnée.

Les résultats affichés par Google sont proposés à partir d'un pourcentage de ressemblance. Pratique, vous pouvez enregistrer ou partager le résultat sous forme d'image fixe, ou bien créer un diaporama avec plusieurs résultats. Et c'est aussi instructif, puisque Google vous renseigne sur l'œuvre avec laquelle votre animal est comparé et l'endroit où elle est exposée. De quoi créer un potentiel nouveau phénomène viral en perspective.