Google teste l'envoie de messages planifiés au sein de son application Messages

Le moteur de recherche va proposer prochainement l'envoi différé des SMS depuis sa messagerie, de la même manière qu'il est possible de programmer un mail dans Gmail.

Pour accéder à l'option, il suffit de maintenir le bouton « Envoyer » et une fenêtre apparaîtra, vous proposant trois dates et heures d'envoi prédéfinies et une quatrième option vous permettant de choisir le créneau le plus adapté à votre envoi.